Scossa di terremoto a Palermo

Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato dalle telefonate di persone che chiedevano informazioni

Una forte scossa di terremoto nel centro di Palermo, dove alle 6.14 la terra ha tremato in diversi quartieri. Secondo il dato definitivo comunicato dall’Ingv, la scossa è di magnitudo 4.3. Sia la Protezione Civile che i vigili del fuoco, come comunicano le sale operative, hanno eseguito una prima ricognizione nei comuni delle Madonie più vicini all’epicentro, registrato al largo della costa di Cefalù a una profondità di 6 chilometri. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero danni a cose e persone, anche se il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. In particolare il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato dalle telefonate di persone che chiedevano informazioni. Centinaia anche le segnalazioni e le testimonianze su twitter dopo il post pubblicato dall’Ingv con la notizia del terremoto.