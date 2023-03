Sarno, su liceo classico assordante silenzio

La filiera istituzionale serve solo ad accontentare gli amici

In merito alle condizioni attuali dell’istituto liceo classico Tito Lucrezio Caro, dopo l’allagamento, in una nota del 07 marzo 2023, il Capogruppo al Consiglio Comunale di Forza Italia Sarno, Giuseppe Agovino ha dichiarato:

“Le immagini del liceo classico Tito Lucrezio Caro di Sarno ci lasciano choccati e senza davvero parole: consentire l’apertura del plesso scolastico che versa in condizioni disastrose, dopo l’allagamento dell’intero istituto, è da folli istituzionali. Quello che ci fa rabbia è l’assordante silenzio istituzionale e dei vertici scolastici: il buon senso avrebbe voluto che la Provincia di Salerno venisse subito allertata e si facesse di tutto per ripristinare l’agibilità della scuola che oltre ad ospitare gli alunni del liceo classico, nel pomeriggio è anche luogo di laboratori degli studenti del liceo scientifico e linguistico. L’amministrazione Canfora, celere nell’affidare incarichi agli amici del PD, quando riguarda problematiche collettivi sembra spezzare la filiera istituzionale e mandare tutto a mare“.

Giuseppe Agovino

Infine, Agovino ha concluso:

“La nostra piena solidarietà agli alunni che si trovano a lottare contro istituzioni assenti: da parte nostra, con il consigliere Domenico Crescenzo, porteremo la problematica in Consiglio Comunale chiedendo perché l’amministrazione pubblica non ha chiamato subito la Provincia per far constatare il grado d’agibilità del plesso“.