Sarno, “insieme per la salute”: in piazza contro il depotenziamento dell’ospedale

Il Comitato prosegue le attività a salvaguardia del nosocomio sarnese

Ancora nessun miglioramento per il “Martiri del Villa Malta”, anzi, ad oggi, sembra che le sorti del nosocomio siano sempre più orientate ad un clamoroso nonché pericoloso depotenziamento.

Il Comitato “Insieme per la salute” e i cittadini sarnesi non si stancheranno mai di ribadire l’importanza di un presidio ospedaliero così all’avanguardia e così ben collocato, al fine di servire un bacino d’utenza assai ampio.

Proprio per questa ragione, le attività e le manifestazioni del Comitato non si fermeranno.



Domenica 22 gennaio alle ore 10:30, infatti, organizzerà una conferenza stampa in Piazza Cinque Maggio, a Sarno, per discutere delle prossime azioni che il consesso porterà avanti.

Non si chiederanno più risposte, non si ascolteranno più promesse alle quali non sarà dato alcun seguito.



Si chiederanno azioni. Azioni di salvaguardia e tutela di un diritto inalienabile dell’uomo: quello alla salute.