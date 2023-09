San Gennaro Vesuviano: violenta la figlia disabile della compagna, arrestato insieme alla convivente

Nei confronti della madre della ragazza, una 40enne dello stesso comune, è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Ha violentato per mesi la figlia disabile della compagna senza che la donna intervenisse. A

San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, un 26enne è stato arrestato insieme alla compagna, di 40 anni, per i reati, contestati a vario titolo, di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata.



L’arresto scaturisce da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano, hanno consentito, in sintesi, di accertare che, da diversi mesi, una minore, di anni 17, disabile, avrebbe subito reiterate violenze e condotte vessatorie dalla madre e degli atti sessuali da parte del compagno della stessa, i quali sono stati sottoposti, nell’ordine, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e agli arresti domiciliari.