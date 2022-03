San Gennaro Vesuviano, operaio 55enne perde la vita per un incidente sul lavoro

Indagano i carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 55 anni, Dakaj Mynyr, nato in Albania ma residente da tempo in Italia, è morto questo pomeriggio nell’ospedale di Nola (Napoli). L’uomo, dipendente di una ditta di San Gennaro Vesuviano che si occupa di logistica, è stato trasportato in ospedale da alcuni colleghi di lavoro ed è deceduto dopo il ricovero.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.