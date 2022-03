Napoli, salto della quaglia in consiglio comunale: Cecere, ex berlusconiano e ‘arancione’ passa con i grillini

L’annuncio è stato dato da Ciro Borriello altro recordman dei cambi di casacca

I cambi di casacca tra i banchi del consiglio comunale di Napoli sono ormai una saga senza fine. Oggi l’ennesimo episodio: Claudio Cecere ex berlusconiano di Forza Italia, ex sostenitore di Luigi de Magistris ha deciso di entrare nel gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

L’annuncio è stato dato da Ciro Borriello attuale capoguppo grillino, un altro personaggio politico che si è caratterizzato per il salto della quaglia negli ultimi quindici anni cambiando almeno quattro casacche.

Cecere, nel 2011 si candidò nella lista di Forza Italia per la municipalità l’ottava municipalità, era stato eletto nel 2016 nella lista “Dema” legata all’ex sindaco de Magistris e rieletto nel 2021 nella lista “Alessandra Clemente sindaco”, ora passa invece ai 5 Stelle. “Sono felice – spiega Borriello – di dare il benvenuto nel nostro gruppo consiliare, a nome del movimento 5 stelle Napoli, a Claudio Cecere. Sono convinto che potrà dare un contributo prezioso alla nostra comunità . Il suo è un percorso di condivisione di temi e valori con il movimento, l’ingresso oggi nel nostro gruppo è un approdo naturale dopo anni di un lavoro attento e continuo, in sintonia con il movimento, per la nostra città . Lavoreremo insieme per i napoletani e per Napoli, impegnandoci al massimo per il bene della collettività “. Il gruppo consiliare a Napoli del M5S arriva ora a sei consiglieri.

Un particolare curioso: Cecere è stato rieletto consigliere comunale nel 2021 presentandosi in una coalizione composta dagli arancioni di Luigi de Magistris e da Potere al Popolo. E proprio in Potere al Popolo si prevedono dure critiche nelle prossime ore contro l’attuale gruppo dirigente che ha avallato la scelta di scendere in campo elettoralmente a sostegno di Alessandra Clemente(prossima a cambiare vascello nei prossimi giorni)