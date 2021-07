Sabato 31 luglio, Italia in piazza contro il lasciapassare del governo Draghi

In programma cortei in tutto il Paese

Tornano domani in piazza i vaccinati e non vaccinati che contestano il Green Pass, il lasciapassare introdotto dal governo di Mario Draghi.

In programma cortei e presidi di lotta in una ventina di città italiane, ma aumentano le adesioni . L’iniziativa è stata organizzata tramite il “tam tam” partito dalla rete Internet, attraverso i social network, per dare appuntamento a chi vuole contestare le decisioni del governo che dal 6 agosto prossimo ha reso obbligatorio il lasciapassare verde per una serie di attività .

Manifestazioni sono previste a Roma, a piazza del Popolo alle 17.30, Genova in piazza De Ferrari sempre nel pomeriggio, così come a Milano in piazza Fontana, Napoli in piazza Dante e Torino in piazza Castello. Previste iniziative, tra le altre città , anche a Perugia, Catania, Bergamo, Cagliari e Palermo.

L’ELENCO PER REGIONE E’ IN CONTINUO AGGIORNAMENTO CON LE ULTIME CITTA’ ADERENTI

ABRUZZO

⚠️🇮🇹L’AQUILA: Prato del Duomo, 17:30

⚠️🇮🇹CHIETI: Piazza Garibaldi, 17:30

⚠️🇮🇹PESCARA: Piazza della Rinascita (Piazza Salotto), 17:30

CALABRIA

⚠️🇮🇹COSENZA: Piazza Bilotti, 17:30

⚠️🇮🇹CROTONE: Piazza della Resistenza, 17:30

⚠️🇮🇹LAMEZIA TERME: Corso G. Nicotera (area palme), 17.30

⚠️🇮🇹REGGIO CALABRIA: Piazza Italia, 17:30

CAMPANIA

⚠️🇮🇹NAPOLI: PIAZZA DANTE, 17:30

⚠️🇮🇹SALERNO: Piazza Portanuova, 17:30

⚠️🇮🇹CASERTA: PIAZZA CARLO DI BORBONE, 17:30

⚠️🇮🇹AVELLINO: PIAZZA LIBERTA’, 17:30

EMILIA ROMAGNA

⚠️🇮🇹BOLOGNA: Piazza Maggiore, 17:30

⚠️🇮🇹CAVRIAGO: Piazza Lenin, 17,30

⚠️🇮🇹FERRARA: Piazza Trento, 17:30

⚠️🇮🇹FORLI’: piazzale della Vittoria, 17:30

⚠️🇮🇹MODENA: Piazza Grande, 17:30

⚠️🇮🇹PARMA: Piazza Garibaldi, 17:30

⚠️🇮🇹PIACENZA: Piazza Cavalli, 17:30

⚠️🇮🇹RAVENNA: Piazza del popolo, 17:30

⚠️🇮🇹REGGIO EMILIA: Piazza della Vittoria, 17:30

⚠️🇮🇹RIMINI: Piazza Tre Martiri, 17:30

FRIULI VENEZIA GIULIA

⚠️🇮🇹GORIZIA: Piazzale della Casa rossa, 17:30

⚠️🇮🇹PORDENONE: Piazza XX SETTEMBRE ore 17:30

⚠️🇮🇹TRIESTE: Piazza Unità d’Italia, 17:30

⚠️🇮🇹UDINE: Piazza della Libertà, 17:30

LAZIO

⚠️🇮🇹ROMA: PIAZZA DEL POPOLO, 17:30

⚠️🇮🇹FROSINONE : Piazzale Vittorio Veneto, 17.30

⚠️🇮🇹OSTIA : VIALE MEDITERRANEO 85, dalle 15:00 alle 20:00

⚠️🇮🇹LATINA: Piazza del Popolo, 17:30

⚠️🇮🇹VITERBO: Piazza del Plebiscito, 17:30

LIGURIA

⚠️🇮🇹GENOVA: PIAZZA DE FERRARI, 17:30

⚠️🇮🇹IMPERIA (ONEGLIA): Piazza De Amicis, 17:30

⚠️🇮🇹SANREMO: Piazza Colombo, 17:30

⚠️🇮🇹SAVONA: Piazza Sisto IV, 17:30

LOMBARDIA

⚠️🇮🇹MILANO: Piazza Fontana, 17:30

⚠️🇮🇹BERGAMO: Davanti la Procura, 17:30

⚠️🇮🇹BRESCIA: Piazza della Vittoria, 17:30

⚠️🇮🇹BUSTO ARSIZIO: Piazza San Giovanni, 17:30

⚠️🇮🇹COMO: Piazza Cavour, 17:30

⚠️🇮🇹CREMONA: Piazza Stradivari, 17:30

⚠️🇮🇹LECCO: Piazza cermenati, 17:30

⚠️🇮🇹LODI: Piazza della Vittoria, 17:30

⚠️🇮🇹MANTOVA: Piazza Sordello, 17:30

⚠️🇮🇹MONZA: Piazza Trento, 17:30

⚠️🇮🇹VARESE: Piazza Monte Grappa, 17:30

⚠️🇮🇹VOGHERA (PV): Piazza Meardi, 17:00

MARCHE

⚠️🇮🇹ANCONA: Piazza Cavour, 17:30

⚠️🇮🇹ASCOLI PICENO: Piazza del Popolo, 17:30

⚠️🇮🇹MACERATA: Piazza della Libertà, 17:30

⚠️🇮🇹PESARO: Piazza del Popolo, 17:30

MOLISE

⚠️🇮🇹CAMPOBASSO: Piazza Vittorio Emanuele II, 17:30

PIEMONTE

⚠️🇮🇹TORINO: PIAZZA CASTELLO, 17:30

⚠️🇮🇹ALESSANDRIA: Piazza della libertà, 17:30

⚠️🇮🇹BIELLA: Piazza Martiri della Libertà, 17:00

⚠️🇮🇹OMEGNA: Largo Cobianchi, 17:30

⚠️🇮🇹NIZZA MONFERRATO: piazza Garibaldi, 17:30

⚠️🇮🇹NOVARA: Piazza Puccini, 17:30

⚠️🇮🇹SALUZZO (CN): Piazza Cavour, 17:30

⚠️🇮🇹VERCELLI: Piazza Cavour, 17:30

PUGLIA

⚠️🇮🇹BARI: Piazza Ferrarese, 17:30

⚠️🇮🇹BRINDISI: Piazza Crispi, 17:30

⚠️🇮🇹FOGGIA: Piazza Umberto Giordano, 17:30

⚠️🇮🇹LECCE: Piazza Sant’Oronzo, 17:30

⚠️🇮🇹TARANTO: Piazza Garibaldi, 17:30

SARDEGNA

⚠️🇮🇹CAGLIARI: Piazza Garibaldi, 18:00

⚠️🇮🇹SASSARI: Piazza d’Italia, 17:30

⚠️🇮🇹PORTO CERVO: Piazza del Principe, 18:00

SICILIA

⚠️🇮🇹PALERMO: Piazza Castelnuovo (Palchetto della Musica), 17:30

⚠️🇮🇹CALTANISSETTA: Piazza della Repubblica, 17:30

⚠️🇮🇹CATANIA: Fontana dell’Elefante, 17:30

⚠️🇮🇹MESSINA: Piazza Duomo, 17:30

⚠️🇮🇹RAGUSA: Piazza Libertà, 17:30

⚠️🇮🇹TRAPANI: Piazza Vittorio Veneto, 17:30

TOSCANA

⚠️🇮🇹FIRENZE: Piazza della Signoria, 17:30

⚠️🇮🇹AREZZO: Piazza S.agostino, 17:30

⚠️🇮🇹LIVORNO: Piazza del Municipio, 17:30

⚠️🇮🇹LUCCA: Piazza Napoleone, 17:30

⚠️🇮🇹Massa (MS): Piazza Aranci, 17:30

⚠️🇮🇹PIOMBINO: Piazza Verdi, 17:30

⚠️🇮🇹PRATO: Piazza del Duomo, 17:30

TRENTINO ALTO ADIGE

⚠️🇮🇹TRENTO: Piazza Dante, 17:30

⚠️🇮🇹BOLZANO: Piazza Walther, 17:30

UMBRIA

⚠️🇮🇹PERUGIA: Piazza IV Novembre, 17:30

⚠️🇮🇹FOLIGNO: Piazza della Repubblica, 17:30

VALLE D’AOSTA

⚠️🇮🇹AOSTA: Piazza Chanoux, 17:30

VENETO

⚠️🇮🇹VENEZIA: Campo SAN GEREMIA – PALAZZO DELLA RAI, 17.30

⚠️🇮🇹BASSANO DEL GRAPPA: Piazza Libertà, 17:30

⚠️🇮🇹CASTELFRANCO VENETO: Piazza Giorgione, 17:30

⚠️🇮🇹DESENZANO: Piazza Malvezzi, 17:30

⚠️🇮🇹MESTRE: Piazza Ferretto, 17:30

⚠️🇮🇹MONTEBELLUNA: Piazza del Municipio, 17:30

⚠️🇮🇹PADOVA: Piazza Duomo, 17:30

⚠️🇮🇹TREVISO: Piazza dei Signori, 17:30

⚠️🇮🇹VERONA: Piazza Bra, 17:30

⚠️🇮🇹VICENZA: Piazza dei Signori, 17.30

Libero Comitato di Protesta ‘Napoli Non Si Piega’