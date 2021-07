Morte di De Donno, oggi autopsia: la Procura indaga per istigazione al suicidio

Le sue ultime parole ai familiari sembra siano state “Scendo a studiare”.

Oggi venerdì 30 luglio, sarà eseguita l’autopsia sul corpo del professore Giuseppe De Donno, l’ex primario trovato morto nella sua abitazione lo scorso martedì. La procura di Mantova ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause di questo decesso e l’ipotesi di reato su cui si stanno concentrando gli investigatori è quella di istigazione al suicidio.

In un primo momento, invece, era trapelato come le indagini fossero volte ad appurare un possibile omicidio colposo. Già poche ore dopo il rinvenimento del cadavere sono stati sequestrati il pc e i suoi telefoni cellulari e ascoltati i suoi familiari. Il medico 54enne, che aveva lasciato l’ospedale Carlo Poma di Mantova per tornare a fare il medico di base, non ha lasciato alcun biglietto o messaggio prima di quello che sembra essere un tragico gesto. Le sue ultime parole ai familiari sembra siano state “Scendo a studiare”.