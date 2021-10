Roma, Cgil Cisl e Uil in piazza per sostenere il governo Draghi

Ministri e leader politici hanno aderito all’adunata di Piazza San Giovanni

Meno di 60 mila persone hanno partecipato alla manifestazione indetta oggi a Roma dai sindacati Cgil, Cisl e Uil contro il fascismo e a sostegno del governo di Mario Draghi.

Landini e Draghi

Scarsa la partecipazione. Una manifestazione di funzionari di apparato, pensionati molto divisiva, contrapposta alle centinaia di migliaia di lavoratori e alle lavoratrici che anche oggi hanno sfilato in corteo in molte città italiane per contestare il Green Pass, la tessera che apre la strada a qualsiasi autoritarismo.

Letta alla manifestazione della Cgil

Iniziativa marcatamente elettorale organizzata alla vigilia dei ballottaggi. All’adunata, infatti, erano presenti il segretario del Pd Enrico Letta, il leader del M5s, Giuseppe Conte, il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, il ministro della Salute Roberto Speranza, il gruppo di Italia Viva, guidato da Teresa Bellanova, il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro del lavoro Andrea Orlando. Presenti anche Pier Luigi Bersani, Federico Fornaro e Massimo D’Alema, Nicola Fratoianni e Nichi Vendola e il leader delle “Sardine” Mattia Santori.

Dunque, un sindacato poco indipendente dal governo e dai partiti poco propenso ad attivare azioni concrete e mobilitazioni contro le delocalizzazioni aziendali e i subappalti delle multinazionali, i licenziamenti, la precarietà e lo sfruttamento prodotto dal Jobs Act. Un sindacato che continua a perdere fiducia e sostegno.

.