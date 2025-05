Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV

È il primo pontefice statunitense della storia: la Chiesa guarda oltreoceano. L’eredità sociale di Leone XIII nel nome scelto

Alle 18:07 dell’8 maggio 2025, un lungo boato è esploso tra le migliaia di fedeli radunati in Piazza San Pietro: la fumata bianca ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Papa. Dal balcone della loggia centrale, è apparso il volto sereno e deciso di Robert Francis Prevost, 69 anni, nato a Chicago, che ha scelto di salire al soglio pontificio con il nome di Leone XIV.

È una nomina storica: per la prima volta nella millenaria storia della Chiesa cattolica, un pontefice proviene dagli Stati Uniti d’America. La sua elezione è arrivata al termine del quarto scrutinio, dopo due fumate nere mercoledì sera e giovedì mattina. Un Conclave breve, ma carico di significato, che si chiude con una figura di alto profilo spirituale e internazionale.

Prevost era tra i “papabili”, ma non tra i più citati nei pronostici della vigilia. Eppure, il suo curriculum parlava chiaro: agostiniano, missionario per vent’anni in Perù, vescovo di Chiclayo e poi per due mandati consecutivi priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Nel 2023 era stato scelto da Papa Francesco come prefetto del Dicastero per i Vescovi, uno dei ruoli più delicati e influenti all’interno della Curia romana, incaricato della nomina dei pastori in tutto il mondo.

Un Papa tra continuità e identità

Il nome scelto da Prevost, Leone XIV, richiama esplicitamente una tradizione solida nella Chiesa cattolica: l’ultimo ad averlo portato fu Leone XIII, il Papa della “Rerum Novarum”, l’enciclica del 1891 che gettò le basi della dottrina sociale della Chiesa, occupandosi di diritti dei lavoratori, giustizia sociale e tensioni tra socialismo e capitalismo. Il richiamo, dunque, non è casuale, ma un segnale preciso di continuità con una visione del papato attenta ai problemi globali e alle grandi trasformazioni sociali.

Robert Francis Prevost arriva al soglio di Pietro in un momento di forti cambiamenti e sfide per la Chiesa. Ritenuto vicino a Papa Francesco su temi come la tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico, Leone XIV mostra però un profilo più conservatore su altre questioni sensibili, come il ruolo delle donne nella Chiesa e l’inclusione delle persone LGBT+ nel clero. Una figura quindi composita, capace di muoversi con equilibrio tra le tensioni teologiche e pastorali del nostro tempo.

Un pontefice “latino” d’America

Anche se nato e cresciuto negli Stati Uniti, Prevost è profondamente radicato nel continente latinoamericano: fluente in spagnolo, ha vissuto e operato per due decenni in Perù, dove ha lasciato una traccia profonda nella comunità agostiniana e nell’episcopato. Proprio questa esperienza sul campo, lontano dalle stanze del potere vaticano, sembra averlo reso particolarmente attento alla dimensione missionaria e alla Chiesa “in uscita” auspicata da Francesco.

Con la sua elezione, Leone XIV diventa il 267º pontefice della storia della Chiesa, il 9º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, vescovo di Roma e guida spirituale per oltre 1,3 miliardi di cattolici nel mondo.

Il nome Leone: tredici predecessori nella storia

Prevost è il quattordicesimo pontefice a scegliere il nome Leone, un nome che richiama papi di grande impatto storico: da Leone I, detto Magno, che nel V secolo convinse Attila a risparmiare Roma, a Leone XIII, che traghettò la Chiesa nell’epoca moderna. In mezzo, figure come Leone III, il Papa del Sacro Romano Impero, o Leone X, protagonista controverso della Roma rinascimentale e dell’epoca luterana.

Oggi, quel nome ritorna per indicare una Chiesa che vuole proseguire sulla via del dialogo con il mondo contemporaneo, ma senza rinunciare alle sue radici dottrinali.

Una nuova era?

L’elezione di Papa Leone XIV potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione per la Chiesa cattolica. Il primo Papa statunitense, ma con un’anima latinoamericana; un uomo di Curia ma anche di strada; un conservatore nei principi, ma aperto al dialogo sul piano sociale e ambientale. A partire da oggi, occhi puntati su Roma e su questo nuovo pontefice, chiamato a guidare la barca di Pietro tra le onde agitate del XXI secolo. La storia è già cominciata.

