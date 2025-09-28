Resistere è un dovere, il 4 ottobre tutti a Roma per la Palestina

Organizzazioni, movimenti, studenti e lavoratori uniti per denunciare complicità e chiedere giustizia

Si alza la tensione in vista della manifestazione nazionale del 4 ottobre nella Capitale, appuntamento centrale della mobilitazione solidale con la Palestina. Dopo gli scontri avvenuti a Torino e, in precedenza, a Milano, cresce l’attenzione del Viminale sulle piazze “calde” che in queste ore stanno ospitando – e continueranno a ospitare – le proteste contro l’aggressione a Gaza e in sostegno alla Sumud Flotilla, la missione civile internazionale diretta verso la Striscia sotto embargo.

Il presidio previsto sabato prossimo a Porta San Paolo, a Roma, si preannuncia imponente. Decine di migliaia di persone, provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei, sono attese per quella che sarà, secondo gli organizzatori, una “giornata di lotta e dignità” contro l’occupazione israeliana e la complicità occidentale, con un messaggio chiaro: fermare la guerra, rompere l’assedio, sostenere la resistenza civile.

Clima teso, ma dialogo aperto: il Viminale prepara i dispositivi di sicurezza

In queste ore, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avviato una serie di incontri con prefetti e questori delle principali città per definire i dispositivi di sicurezza. L’obiettivo, fanno sapere fonti ministeriali, è “garantire il diritto a manifestare nella massima sicurezza”, puntando su un approccio preventivo e dialogante, senza però abbassare la guardia.

A tal proposito, si moltiplicano gli appelli – sia istituzionali che da parte degli stessi promotori – a mantenere toni bassi e atteggiamenti responsabili. Ma la percezione, dentro e fuori le questure, è che il livello dello scontro si stia alzando. A Roma, in particolare, si temono infiltrazioni, strumentalizzazioni e nuove fiammate di tensione nel corteo, che sfilerà in un quartiere simbolo della resistenza antifascista.

Sumud Flotilla: l’attesa per l’arrivo a Gaza accende le piazze

L’iniziativa della Sumud Flotilla, partita nel Mediterraneo con a bordo attivisti, parlamentari e operatori umanitari diretti verso la Striscia di Gaza, resta uno dei punti più critici. Mentre prosegue la navigazione verso la costa palestinese, si moltiplicano gli interrogativi sull’esito della missione. Le ipotesi in campo vanno da un possibile accordo diplomatico, mediato da governi terzi, a uno scenario più duro: un eventuale abbordaggio da parte della marina israeliana, già preannunciato come “probabile” da Tel Aviv.

Se ciò accadesse, la reazione delle piazze potrebbe essere immediata. Le reti di solidarietà stanno già preparando presidi di risposta in tutta Italia, in particolare nell’ambito della campagna “100 Piazze per Gaza”, che ha già messo in piedi decine di accampamenti e azioni dirette in città grandi e piccole.

Sindacati di base e porti in mobilitazione: embargo popolare contro le merci israeliane

Intanto, si estende anche la protesta nei porti italiani, dove i sindacati di base – in primis l’USB – stanno rilanciando l’appello a un “embargo popolare” contro le merci israeliane. Le parole d’ordine sono chiare: “Stop a tutte le merci dirette o provenienti da Israele, blocco delle navi sioniste nei nostri scali”.

A Genova, l’ultima azione ha visto protagonisti alcuni manifestanti pro Palestina che, durante una fiaccolata organizzata da Music for Peace, hanno intercettato una nave della compagnia israeliana ZIM. L’intervento degli attivisti ha interrotto temporaneamente le operazioni di carico, mentre alla Capitaneria di porto è stata formalmente chiesta una verifica delle merci a bordo.

Mobilitazione in crescita: le piazze italiane come riflesso del conflitto globale

L’Italia, ancora una volta, si conferma terreno di forti polarizzazioni. Ma anche di solidarietà attiva e concreta. Il corteo del 4 ottobre sarà una prova di forza per tutti: per chi scende in piazza, per chi lavora alla mediazione, e per chi – nelle istituzioni – ha il dovere di ascoltare, non solo di contenere.

Le piazze non chiedono silenzio. Chiedono giustizia. E continueranno a farlo.