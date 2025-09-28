Milan-Napoli 2-1: doppio Pulisic, rossoneri in vetta con Roma e partenopei

Il big match di San Siro va ad Allegri: De Bruyne accorcia su rigore, ma il Milan resiste in 10

Il Milan conquista il big match della quinta giornata di Serie A, superando il Napoli per 2-1 a San Siro e raggiungendo in testa alla classifica sia i partenopei che la Roma, tutte appaiate a 12 punti. Una serata di grande calcio, che vede i rossoneri imporsi con grinta e sofferenza, dopo un primo tempo dominato e una ripresa ricca di tensione.

La squadra di Massimiliano Allegri parte fortissimo e mette subito le cose in chiaro: è Christian Pulisic il grande protagonista, autore di una doppietta che indirizza il match già nei primi 45 minuti. Al rientro dagli spogliatoi, però, cambia tutto. Al 15’ della ripresa, un’azione in velocità del Napoli porta al fallo di Estupiñán su Di Lorenzo in area: rigore netto e cartellino rosso per il difensore rossonero. Dal dischetto, Kevin De Bruyne non sbaglia e riapre la gara.

Con l’uomo in più, la squadra di Antonio Conte alza il ritmo e assedia l’area del Milan, ma la difesa rossonera regge con tenacia fino al fischio finale, portando a casa tre punti pesantissimi che rilanciano le ambizioni scudetto.

In vetta alla classifica si forma così un terzetto affascinante: Milan, Napoli e Roma, tutte a 12 punti. I giallorossi, allenati da Gian Piero Gasperini, hanno superato con qualche sofferenza un coriaceo Verona, centrando il quarto successo stagionale e confermando l’ottimo avvio di campionato.

Red