Putin: “La Nato voleva disintegrare la Russia”

il presidente della federazione russa: “l’occidente cerca di dividere il nostro Paese in piccole parti per metterlo sotto il suo controllo”

La Nato e i paesi occidentali stavano cercando di sconfiggere e disintegrare la Russia e la Russia non aveva altra scelta nella guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin alla tv Russia 1.

Nelle frasi riportate da Reuters, il presidente della Federazione Russa dice che “L’Occidente voleva disintegrare la Russia per controllarla. Ed è stato un “complice indiretto” dei crimini di Kiev“. “L’Occidente ha un obiettivo: smantellare l’ex Urss e la Federazione Russa, cerca di dividere la Russia in piccole parti separatamente, per metterla sotto il suo controllo“.

Per Putin i paesi a lui ostili “hanno un obiettivo: smantellare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione Russa. E poi, forse, ci accetteranno nella cosiddetta famiglia dei popoli civili, ma solo separatamente, ciascuna parte separatamente“. E perchè questo? “Per poterle comandare a piacimento e porle sotto il suo controllo”, ha aggiunto Putin, affermando che “il popolo russo potrebbe non sopravvivere a una dissoluzione della Federazione russa, se le sue singole parti fossero poste sotto il controllo occidentale“

Noi come Russia, “ci opponiamo alla costruzione di un nuovo mondo che tiene conto solo degli interessi degli Stati Uniti d’America“: ha quindi affermato sostenendo di non essersi mai opposto all’idea che il mondo debba cambiare. “Lo capiamo e siamo d’accordo che il mondo dovrebbe cambiare”, ha detto il leader del Cremlino, sostenendo che Mosca non si oppone mai a cambiamenti di questo tipo, anche all’Onu, e pensa a come riformarlo.



Il presidente russo ha poi accusato la Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. La Russia ha bisogno di garantire la propria sicurezza e stabilità strategica, ha quindi affermato, commentando la decisione di sospendere la partecipazione della Russia al Trattato Start.



Alla domanda su cosa gli Usa debbano capire dopo sospensione, Putin ha risposto: “Dipende da loro cosa capire. Noi capiamo che cosa dobbiamo fare. E dobbiamo preservare il nostro Paese, garantire la sicurezza, la stabilità strategica”.