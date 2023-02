Salernitana-Monza 3-0: finalmente un’ottima prestazione dei granata

Coulibaly, Kastanos e Candreva annientano i lombardi

All’Arechi di Salerno un buon Monza esce sconfitto contro una Salernitana determinata, concentrata e ben disposta in campo.

I marcatori di giornata, ovvero i due senatori granata che hanno contribuito nella passata stagione alla permanenza in massima serie e un super Candreva sono stati, insieme al portiere Ochoa e al difensore Gyomber, i migliori in campo.

In sostanza, è stata superba e convincente la prova di tutta la squadra salernitana; ben disposta in campo e determinata a conquistare i tre punti.

Prima vittoria, inoltre, per mister Paulo Sousa; le sue idee iniziano a dare i primi frutti.

Il tecnico portoghese schiera un 3-4-2-1 con la sorpresa Ochoa tra i pali; linea difensiva a tre con Gyomber, Daniliuc e Pirola; in mediana Sambia, Crnigoj, Coulibaly e Bradaric; reparto offensivo composto da Piatek punta centrale e ai suoi fianchi, in posizioni inedite, Candreva e Kastanos.

Il Monza dell’ex Palladino con un sistema di gioco speculare si schiera con Cragno in porta; in difesa Izzo, Marì e Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi e Carlos Augusto nella linea di centrocampo; in attacco Pessina e Caprari ai lati di Gytkjaer.

Primo tempo equilibrato con il Monza che all’inizio e nel finale costruisce diverse azioni pericolose.

La Salernitana è presente di più nella fase centrale della prima frazione di gioco.

Al 27′ del primo tempo il gioco è stato interrotto per circa 7 minuti causa uno scontro in area brianzola in cui sono rimasti coinvolti il portiere Cragno, Cardirola, Marì e Daniliuc, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il match si sblocca nel secondo tempo, al 51′, quando Piatek difende la palla servendo Candreva che propizia l’assist per Coulibaly il quale infila in rete con un micidiale destro a giro fulminando Cragno.

Ochoa, al 56′, compie una miracolosa parata su Mota Carvalho, entrato nella ripresa al posto di Gytkjaer.

Raddoppio dei granata al 65′: capitan Candreva apre per Bradaric il quale serve Kastanos che con un gran sinistro al volo mette in rete alle spalle dell’estremo brianzolo.

Al 71′ Candreva sigilla la sua superba prestazione realizzando il terzo gol per i campani approfittando di una respinta di Cragno su tiro di Piatek, impreciso sottorete per buona parte dell’incontro.

Infatti, al 84′ l’attaccante granata si divora il gol del poker.

Su errore di Marì, in fase difensiva, il polacco si ritrova la strada spianata e dopo aver saltato anche il portiere avversario calcia, clamorosamente, fuori a porta sguarnita.

In compenso, però, è stato presente nelle azioni che hanno portato al gol la squadra campana.

Il Monza resta in 10 al 87‘ per l’espulsione di Donati ammonito per la seconda volta.

Dopo 4 minuti di recupero l’incontro termina sul 3-0 a favore della Salernitana che torna alla vittoria dopo una brillante e convincente prestazione di gioco soprattutto nel secondo tempo.

I granata si portano a 24 punti in classifica, momentaneamente a +7 dal Verona che domani alle 18:30 ospiterà in casa la Fiorentina.

Il Monza subisce il secondo ko consecutivo e resta ferma a 29 punti.

Nel prossimo turno la Salernitana, domenica 05 marzo alle 15:00, sarà ospite della Sampdoria mentre il Monza ospiterà l’Empoli sabato 04 marzo alle 15:00.

