Pozzuoli, tentata estorsione a imprenditore: due fermi

Chiedevano soldi come “regali per i carcerati”

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, e di un 39enne incensurato. I due sono ritenuti gravemente indiziati di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. Le indagini effettuate dai Carabinieri di Pozzuoli hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due fermati che avrebbero – mediante intimidazioni e minacce – tentato di costringere la vittima, un imprenditore del posto, a consegnare loro una somma di denaro a titolo di “regalo per i carcerati”.



Durante le perquisizioni domiciliari i militari hanno rinvenuto in casa dell’incensurato 15,75 grammi di cocaina, suddivisi in dosi; mentre in casa del 49enne la somma contante di euro 14.950. Nelle pertinenze dell’abitazione di quest’ultimo i militari hanno inoltre trovato e sequestrato 1,66 chili di hashish suddivisi in panetti e 150 grammi di cocaina suddivisa in dosi. I fermati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.