Napoli, Quarto Flegreo: tenta di dare fuoco a una donna e le brucia l’auto. Arrestato

L’aggressione al termine di una lite per dissidi condominiali

Al termine di una lite avrebbe cosparso di liquido infiammabile una 48enne e poi l’auto della donna, appiccando un incendio verosimilmente con un accendino. È accaduto a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli dove un 53enne è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti verso le 12:30 di oggi in via De Gasperi.



L’accusa per l’uomo è di tentato omicidio, aggravato da futili motivi. Secondo le prime ipotesi, sembra infatti che l’aggressione alla donna sia scattata al termine di una lite per dissidi condominiali.

La vittima ha riportato ustioni diffuse sul corpo ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’arrestato è stato invece accompagnato in caserma.