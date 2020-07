Potere al Popolo: “Nazionalizzare Autostrade, giustizia per le vittime del crollo Ponte Morandi

I militanti della sinistra hanno promosso un presidio davanti alla sede della società della famiglia Benetton, chiesta la gestione pubblica dei servizi essenziali

Presidio di lotta dei militanti di Potere al Popolo davanti alla sede di Autostrade per l’Italia, società della famiglia Benetton. L’iniziativa è stata promossa per chiedere verità e giustizia per le vittime delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Potere al Popolo ha chiesto di nazionalizzare la rete autostradale, una gestione pubblica dei servizi essenziali. “Chi non ha vigilato in questi anni, chi ha preferito tutelare i propri interessi a scapito della collettività deve pagare” – affermano i militanti di Potere al Popolo – Per questo chiediamo la revoca della concessione ad Aspi e il controllo pubblico sulle autostrade, che sono di tutti”.