Paura in strada a Napoli per un inseguimento, spari tra la folla a Mergellina e Fuorigrotta

Protagonisti agenti della polizia municipale impegnati nell’inseguimento di due rapinatori

Paura e momenti di panico vissuti da passanti e automobilisti a Napoli per una rapina, l’inseguimento dell’auto dei rapinatori da parte di agenti della polizia municipale.

Tutto è accaduto intorno alle 18 tra piazza Vittoria e Fuorigrotta.

Un inseguimento che ha visto impegnate ben 10 auto e 6 motociclette della polizia municipale. Intervenute anche una decina di volanti della polizia oltre ai carabinieri.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma secondo una prima ricostruzione, gli agenti motociclisti della municipale hanno sparato, nonostante la presenza di decine di passanti e automobilisti, alcuni colpi di pistola in direzione delle gomme dell’auto sulla quale viaggiavano malviventi all’altezza della chiesa di Piedigrotta a Mergellina con l’obiettivo di fermarli. Altri colpi di pistola sono stati sparati dai caschi bianchi tra via Leopardi e via Arlotta, a Fuorigrotta,

Dopo aver bloccato l’auto, gli agenti della Municipale hanno fermato e arrestato uno dei rapinatori portandolo al comando del quartiere. Non confermata per il momento la notizia di uno degli agenti investito durante l’inseguimento.

CiCre