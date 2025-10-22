Patente a crediti e delega di funzioni: come cambia la sicurezza sul lavoro

A Napoli il punto con giuristi, ispettori e procuratori su rischi e doveri del datore di lavoro

Lunedì 27 ottobre alle ore 15:30, presso la sede dell’Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta, Riviera di Chiaia 202), si terrà il convegno “Sicurezza sul lavoro: competenze e responsabilità del datore di lavoro – Obblighi di formazione, patente a crediti e delega di funzioni”.

L’iniziativa nasce per approfondire il ruolo centrale del datore di lavoro nel garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.lgs. 81/2008. Particolare attenzione sarà dedicata agli obblighi formativi, all’istituto della patente a crediti – a un anno dalla sua entrata in vigore – e al delicato tema della delega di funzioni, con l’analisi delle responsabilità che possono essere trasferite e dei limiti previsti dalla normativa.

Dopo i saluti istituzionali di Angelo Lancellotti, presidente ACEN, e Roberta Vitale, presidente Formedil Napoli, prenderanno la parola:

Giuseppe Cantisano , direttore dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli

, direttore dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli Marcello D’Aponte, docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

A chiudere i lavori sarà Antonio Ricci, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Napoli, responsabile della VIII Sezione “Misure di Prevenzione”.

A coordinare l’incontro sarà Mario Gallo, esperto giuridico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto per imprese, professionisti, enti di formazione e operatori del settore, in un momento cruciale per l’evoluzione del sistema di prevenzione aziendale in Italia.

CiCre