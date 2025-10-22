Feneal-Uil, Franzolini nuovo Segretario Generale: “Basta lavoro povero”

Cambio ai vertici nazionali del sindacato delle costruzioni. In Campania si apre la successione a Lanzetta, Medici escluso

Mauro Franzolini è il nuovo Segretario Generale della Feneal-Uil, la categoria della UIL che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle costruzioni. La sua elezione è avvenuta oggi a Roma, nel corso del Consiglio Generale riunitosi presso il NHOW Hotel, con la partecipazione di circa 200 delegati provenienti da tutta Italia.

Sindacalista friulano con un lungo percorso nella Uil, Franzolini è attivo nell’organizzazione dal 1987. Subentra a Vito Panzarella, che ha guidato la Feneal-Uil dal 2014, portandola a crescere in iscritti, rappresentanza e qualità dell’azione sindacale, rendendola una delle federazioni più coese e apprezzate del panorama nazionale.

All’evento erano presenti il Segretario Generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, la segreteria confederale, i segretari generali delle categorie, rappresentanti regionali e i presidenti dei servizi UIL.

Una nuova squadra per una nuova fase

Contestualmente all’elezione di Franzolini, è stata presentata anche la nuova segreteria nazionale. Vi entra Andrea Merli, già responsabile della formazione e delle politiche internazionali, che assumerà ora le deleghe sulla contrattazione dei materiali da costruzione (legno, cemento, lapidei, laterizi).

Confermati:Pierpaolo Frisenna – politiche organizzative; Francesco Sannino – contrattazione edile;Stefano Costa – salute, sicurezza, mercato del lavoro e appalti; Vincenzo Mudaro – tesoriere nazionale.

In apertura dei lavori, il Consiglio ha anche deliberato l’avvio della stagione congressuale, che si concluderà con il XIX Congresso Nazionale di categoria in programma dal 13 al 15 maggio 2026 a Taranto.

Un impegno nel solco della giustizia e della dignità

Nel suo primo discorso da Segretario Generale, Franzolini ha voluto ricordare la figura di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 mentre studiava il mondo dei sindacati indipendenti:

“Giulio era un ragazzo impegnato per la verità e la giustizia dei più deboli. Il suo esempio non va dimenticato. Continuiamo a chiedere verità e giustizia per lui.”

Contrattazione e lotta al lavoro povero

Franzolini ha sottolineato la centralità della contrattazione collettiva come strumento per la tutela dei diritti, la redistribuzione dei profitti e il recupero del potere d’acquisto:

“È fondamentale garantire condizioni di lavoro eque e difendere l’uguaglianza contrattuale, evitando il dilagare del dumping. Bene la detassazione degli aumenti prevista in manovra, ma serve molto di più.”

Ha poi ribadito la necessità di un fronte compatto contro i contratti pirata e il lavoro povero, ribadendo l’urgenza di rafforzare le tutele e promuovere modelli virtuosi di relazioni industriali:

“Il sistema bilaterale edile è un esempio da replicare, non da smantellare. È uno strumento che rende visibili gli invisibili, contrasta il lavoro nero e costruisce un settore più sicuro e trasparente”

Appello al governo: più controlli e un confronto vero

Franzolini ha rivolto un appello alle istituzioni per un confronto aperto e concreto: “serve un sistema di controlli reale, non solo annunciato. Occorre una vera qualificazione delle imprese, formazione continua e un’organizzazione del settore che favorisca anche l’innovazione, fondamentale per salute e sicurezza nei cantieri”

Continuità e innovazione per crescere ancora

Il nuovo Segretario ha infine ringraziato Vito Panzarella per il lavoro svolto: “La crescita della nostra federazione è frutto di un impegno collettivo e della passione che Vito ha saputo trasmettere. Continueremo sulla strada del rinnovamento, per essere sempre più rappresentativi e incisivi”

Campania: atteso un cambio anche ai vertici regionali

Il rinnovo nazionale porterà novità anche nei quadri territoriali. In Campania, secondo fonti interne, nel corso del prossimo anno Andrea Lanzetta – alla guida della Feneal-Uil regionale da oltre quindici anni – dovrebbe lasciare l’incarico per assumere la direzione del Centro Servizi Uil di Afragola.

Ancora da individuare il nome del successore. Le indiscrezioni indicano che Valerio Medici, inizialmente tra i papabili, non sarebbe stato ritenuto idoneo al ruolo. Le valutazioni interne sembrano indirizzarsi verso un esponente proveniente da una delle categorie della federazione napoletana, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento territoriale e superare alcune criticità registrate negli organismi bilaterali locali.

Alma