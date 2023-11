Omicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta arrestato in Germania 

La fuga del ragazzo è finita vicino a Lipsia

E’ stato arrestato a Lipsia, in Germania Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovano in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

La cattura è stata confermata dall’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, “Ora – aggiunge il legale – sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia”.

La fuga dello studente è finita lungo l’autostrada A9 all’altezza della cittadina di Bud Durremberg, dopo una settimana di latitanza.

Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo.

Tajani: “Arresto Turetta buona notizia, grazie agli inquirenti”

Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ringraziato gli inquirenti per il lavoro che ha portato all’arresto di Filippo Turetta in Germania. “Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere”, ha scritto su X il ministro degli Esteri, proponendo una laurea honoris causa per Giulia