Nola, sequestrata fabbrica del falso

Brillante operazione portata al termine dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli e dalla compagnia di Ottaviano. Sequestrata una stamperia abusiva di vestiti e materiale pubblicitario a Nola, in provincia di Napoli. Il titolare, un 31enne di Nola, è stato denunciato. Sequestrati in particolare l’opificio, i materiali, le attrezzature ad alto tasso tecnologico e 60 cliché grafici con note griffe contraffatte (Louis Vuitton, Versace, Fendi Roma, Givenchy Paris, Nike, Icon, Dsquared2, Dsquared2 Milano, DSQ2, Coconuda, Kappa) e magliette in corso di lavorazione. Le Fiamme gialle di Ottaviano hanno scoperto anche 225 litri di gel igienizzante per mani non a norma, senza le autorizzazioni ministeriali, e 110 kg di rifiuti costituiti da scarti di lavorazione.