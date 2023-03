Nocera superiore, momento di preghiera

In memoria delle vittime del Covid

Con le bandiere a mezz’asta, domani mattina sarà dedicato un momento di preghiera e di silenzio ai concittadini della comunità di Nocera Superiore ed a tutte le vittime di Covid del nostro Paese.

Queste le parole del Sindaco Giovanni Maria Cuofano:

“La Giornata Nazionale, istituita per il 18 marzo, è un modo per ricordare le tante persone che ci hanno lasciato a causa della pandemia, ma è anche un momento utile per esprimere la nostra gratitudine a medici, ricercatori, infermieri, personale sanitario, donne e uomini della Protezione civile, militari e forze dell’ordine, volontari, per la rete di assistenza creata durante l’emergenza. Sono loro, insieme a chi è riuscito ad averla vinta sul virus, la testimonianza più forte di tenacia e resilienza. Abbiamone memoria, ogni giorno!”