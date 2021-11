No Green Pass, diciottesimo Sabato di lotta: 40 mila in piazza a Roma

Il governo si appresta a varare un ulteriore certificato discriminatorio

Sit-in, manifestazioni, striscioni e cori: Oggi in Italia, il 18esimo sabato di manifestazioni di lotta contro il Green Pass, lo strumento politico discriminatorio inventato dal governo Draghi. 40 mila persone a Roma al Circo Massimo, 15 mila a Milano, 30 mila a Torino, migliaia di manifestanti a Bologna, Padova, Trento, Genova e Trieste, Catanzaro. Un grande movimento di lotta per la difesa dei diritti costituzionali forte, combattivo e determinato che si articola e si rafforza nonostante gli attacchi mediatici e la perenne criminalizzazione. Un movimento senza precedenti.

Intanto, il governo si appresta a varare il Super Green Pass buttando altra benzina sul fuoco e alimentando ulteriori tensioni. Previste ulteriori restrizioni. La nuova certificazione permetterebbe solo a guariti e vaccinati di andare in ristoranti, cinema, teatri, musei, stadi o a sciare, anche in zona gialla. Un Super Green Pass per vaccinati e guariti e Green Pass ottenibile tramite tampone, che potrebbe essere utilizzato invece solo per andare a lavorare e per i servizi essenziali.

CiCre