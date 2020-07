Napoli, uomo ucciso a coltellate

Morto poco dopo l’arrivo all’ospedale “Vecchio Pellegrini”

Omicidio la notte scorsa a Napoli. La vittima, Salvatore Attanasio, 42 anni, è stato trovato a terra, in via Manso in una pozza di sangue, da alcuni passanti, in via Manso, che lo hanno portato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”. Secondo una una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito da diverse coltellate ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul corpo c’erano anche delle contusioni, verosimilmente riconducibili a percosse, circostanza che fa pensare a una lite sfociata nell’ accoltellamento mortale. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli stanno indagando a 360 gradi e anche se non escludono la possibilità che Attanasio, con precedenti per droga, stesse tentando di entrare nel giro degli stupefacenti partenopeo, le piste che però sembrano maggiormente credibili riportano il movente all’omicidio a vecchie ruggini e questioni personali. Attanasio aveva l’obbligo di firma a Latina, proprio per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Di recente 5-6 giorni fa, ha comunicato che si sarebbe spostato a Napoli, nella zona delle cosiddette “Case Nuove” (detto anche il rione dei magliari) dove abita la sua famiglia. Lì vicino, è avvenuto, la scorsa notte l’accoltellamento. Attanasio è stato anche sotto processo per il cosiddetto omicidio di Halloween, avvenuto a Napoli il primo novembre 2011, precisamente in via Luigi Serio, durante il quale venne ucciso il 46enne Salvatore Rispoli e in cui rimasero feriti il 52enne Antonio De Vita e il 46enne Luigi Papi. Un agguato scattato nella zona delle Case Nuove, precisamente davanti a un circolo sportivo, per mano di un sicario travestito (indossava un lungo mantello nero a coprirgli il corpo, un cappello in testa per nascondere il capo, una maschera con la bocca senza denti, ndr).

Sul luogo dove Attanasio è stato accoltellato la Polizia Scientifica sta eseguendo degli accertamenti, in particolare sulle tracce di sangue (per scoprire se il liquido ematico appartiene solo ad Attanasio) e sullo scooter, trovato abbandonato. (ANSA).