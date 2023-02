Napoli, una lite in famiglia è continuata in un commissariato di polizia. Muore un 30enne

L’aggressore ha continuato il suo attacco anche contro gli agenti e l’uomo che lo aveva denunciato per le sue incandescenze

Un uomo, Mario Ementato di 30 anni è morto, un poliziotto e altre due persone ferite, curate in ospedale e dimesse. È il bilancio di una lite familiare scoppiata a Napoli iniziata in un’abitazione di via Coletta e conclusasi tragicamente nel commissariato della Polizia di Stato Vicaria in piazza Enrico de Nicola.

Proprio nella sede territoriale della polizia, intorno alle 22 di ieri, si è presentato il compagno di una donna che era stata aggredita dal figlio, il ventinovenne, appunto, che ha precedenti anche per droga; la donna era già stata ferita con un’arma da taglio alla gola.

I poliziotti vogliono intervenire, ma in commissariato arriva anche l’aggressore, che non ha miti propositi e infatti vuole aggredire anche la persona che lo ha denunciato e gli agenti. Riesce a colpire con delle forbici il compagno di sua madre alle gambe, anche se mirava alla gola. Un agente interviene, e nella colluttazione viene ferito anche lui alla gamba destra; interviene un altro poliziotto e spara un colpo agli arti inferiori dell’aggressore.

Il ragazzo morirà all’ospedale Pellegrini, dove sono medicati anche il compagno della madre e il poliziotto, poi dimessi. La donna invece viene curata all’ospedale Cardarelli e rimandata a casa. Le indagini continuano per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.