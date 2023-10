Napoli, un ragazzo di 14 anni spara nella Galleria Umberto I per festeggiare il suo compleanno: panico tra la folla

Preso e denunciato

Tensione e paura a Napoli, nella Galleria Umberto I, dove un ragazzo di 14 anni ha sparato sulla folla con una pistola a salve sprovvista di tappo rosso.

Il ragazzino ha voluto festeggiare il suo compleanno facendo partire almeno cinque colpi dall’arma, scatenando il panico e il fuggi fuggi generale.

È accaduto ieri sera, sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti.

L’inseguimento – Il giovane viene fermato dalla Polizia locale dopo un lungo inseguimento in un vicolo dei Quartieri Spagnoli. La Galleria Umberto in quel momento era piena di famiglie e di turisti che frequentano i tanti locali e ristoranti che si trovano in zona. Gli agenti della polizia locale a un certo punto, hanno sentito un primo colpo, apparentemente di un petardo, poi a distanza di qualche minuto una raffica di altri 3 colpi. Subito dopo decine di persone, tra queste anche famiglie con bambini, hanno cominciato a fuggire, urlando che c’era una persona con la pistola che sparava. A quel punto gli agenti arrivano subito in galleria, notano da lontano il ragazzo che quando si accorge di loro, butta la pistola a terra e comincia a darsi a una fuga precipitosa vero i Quartieri Spagnoli. Viene inseguito dagli agenti che riescono a raggiungerlo e a bloccarlo. La pistola a tamburo, un Revolver modello Brown new 380 Cal era a salve, ma priva di tappo.

Di quanto accaduto è stata inviata relazione all’autorità giudiziaria dei minori che ne hanno disposto l’affidamento alla tutrice mentre l’arma è stata sequestrata.