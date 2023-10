Napoli, Poggioreale: il degrado dell’area Polifunzionale Inail. Intervenga il Comune

La denuncia di un attivista sociale: “è nato una sorta di laghetto con l’acqua del fiume sotterraneo Sebeto”

Le foto si commentano da sole. L’area intorno al Polifunzionale Inail in Via Poggioreale a Napoli versa in condizioni pietose.

Eloquente la segnalazione di Mario Cirella militante e attivista sociale. “E’ nato un sorta di laghetto con l’acqua del fiume sotterraneo Sebeto – sottolinea Cirella – Inoltre sono necessari e urgente interventi di manutenzione e diserbamento. Chiediamo un urgente intervento del Comune di Napoli, di Abc e delle altre istituzioni preposte per risolvere il problema. Un serio problema”.

CiCre