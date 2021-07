Napoli, tragedia all’Università Federico II: studente si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

Il dramma intorno alle 11

Tragedia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II in via Oronzio Massa a Napoli, dove un studente di 25 anni si è gettato nella tromba delle scale. Il dramma, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuto intorno alle ore 11.

Lo studente si sarebbe gettato nel vuoto sotto lo sguardo incredulo degli altri ragazzi universitari impegnati nelle sedute di laurea. Non sono chiari i motivi del gesto compiuto dal giovane Sul posto sono giunti rapidamente carabinieri e 118, ma purtroppo era già troppo tardi. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Seguiranno aggiornamenti.