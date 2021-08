Napoli, sparatoria Quartieri Spagnoli: 6 arresti

Scontro tra famiglie rivali

Arrestati questa mattina i 6 presunti responsabili della sparatoria del 16 giugno scorso a Napoli, ai Quartieri Spagnoli. I proiettili, esplosi per strada, ferirono due passanti, l’artista Enrico De Maio di 56 anni, finito in ospedale in gravi condizioni e il muratore 62enne Vittorio Vaccaro, che aveva da poco finito di lavorare e fu colpito ad un braccio.



Questa mattina, nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Dda di Napoli e dalla procura presso il Tribunale per i Minorenni, sono stati arrestati i 6 presunti autori dell’agguato, accusati di duplice tentato omicidio. Tra loro c’è anche un minore. La vittima designata, da quanto è emerso dalle indagini, sarebbe sfuggita al commando, che voleva vendicare l’omicidio di Gennaro Verano, messo a segno nel 2017. Gli spari invece ferirono due persone che non avevano alcun legame con la camorra.