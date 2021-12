indagano i carabinieri

Nuova sparatoria a Fuorigrotta in Via Caio Duilio. Nel mirino dei killer il titolare del Bar Troncone. L’uomo, è stato colpito agli arti inferiori e alla testa ed è in condizioni gravissime.

Sul grave episodio, indagano i carabinieri.



Al momento il traffico è andato in tilt, bloccato da Piazzale Tecchio fino all’ingresso della Galleria Laziale.