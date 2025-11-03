Napoli, sanità tra precarietà e necessità: nuovo appuntamento su Radio Amore

La sesta puntata di “Napoli, meraviglie e contraddizioni” affronta le difficoltà dei lavoratori e dei pazienti
Martedì 4 novembre 2025, alle ore 16, torna su Radio Amore 105,80 FM, in streaming web e su Facebook, la sesta puntata della seconda edizione di “Napoli, meraviglie e contraddizioni”, il programma condotto da Sandro Fucito.
Questa puntata affronta un tema di grande attualità: “Servizi sanitari indispensabili ma lavoratori precari e pazienti in difficoltà”, mettendo a fuoco le criticità e le contraddizioni del sistema sanitario napoletano.
Interverranno esperti e rappresentanti del settore:
- Ciro Crescentini, Direttore de Il Desk
- Mario Zazzaro, Coordinatore Sanità Privata FP Cgil Area Metropolitana Napoli
- Enzo Cuomo, Pedagogista e Tecnico di riabilitazione psichiatrica (Coop Era)
- Raffaele Di Francia, Associazione Familiari Amici Sofferenti Psichici
Un’occasione per discutere di servizi essenziali, precarietà dei lavoratori e difficoltà dei pazienti, in un dialogo aperto con la comunità e gli ascoltatori.
La trasmissione sarà visibile in diretta su Radio Amore, in streaming web e sulla pagina Facebook della radio.
