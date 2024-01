Napoli, raffica di spari da uno scooter: feriti un 19enne e una passante. Sfiorata una strage

Il raid in corso Arnaldo Lucci, angolo via Toscano

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in corso Arnaldo Lucci, angolo via Toscano, a Napoli. A sparare, due persone che viaggiavano con il volto coperto a bordo di uno scooter.

Il ragazzo è stato colpito alla gamba sinistra. Trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, non è in pericolo di vita. Nello stesso agguato, ferita anche una donna, una passante di 69 anni. Colpita al gluteo e trasportata all’Ospedale del Mare: anche lei non è in gravi condizioni.

Decine i bossoli rinvenuti in strada. Su dinamica e movente indaga la Squadra mobile della questura di Napoli.