Napoli, presidio di lotta a Posillipo per il diritto di accesso al mare contro la delibera del sindaco Manfredi che legittima il numero chiuso

Iniziativa itinerante per rivendicare la fruizione gratuita della battigia

Ancora una protesta a Napoli per il diritto di accesso al mare. Oggi un gruppo di manifestanti è entrato in un noto stabilimento balneare di Posillipo per un’azione dimostrativa. Non sono mancati i momenti di tensione, quando i manifestanti hanno brevemente occupato la strada con uno striscione.

“E’ stata un’iniziativa itinerante sulla costa di Posillipo per rivendicare il diritto di accesso al mare e fruizione gratuita della battigia come previsto anche per la legge n. 217 del 2011 e la legge n. 296 del 2006 in forza delle quali gli stabilimenti balneari devono consentire il libero accesso e transito per raggiungere la battigia anche al fine della balneazione – spiegano in un nota i promotori della protesta – E’ inaccettabile la delibera del Comune di Napoli e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale che istituisce il provvedimento del numero chiuso e del contingentamento alle già poche spiagge libere della città affidandone il controllo a concessionari abusivi e senza titolo”

Una giusta e sacrosanta protesta. Tra l’altro le concessioni, come sostiene il Consiglio di Stato, sono di fatto scadute ed i concessionari non hanno alcun titolo ad occupare le spiagge che sono da considerarsi un bene comune.