Napoli, paura al Vomero: rapina al supermercato Ciro Amodio

Indagano i carabinieri

Rapina a mano armata, nel tardo pomeriggio, a Napoli, quartiere Vomero. Intorno alle 19 i Carabinieri del nucleo radiomobile, allertati dal 112, sono intervenuti in via Francesco Cilea, dove poco prima alcuni banditi, armati di pistola, erano entrati al supermercato Ciro Amodio, facendosi consegnare l’incasso per poi fuggire. Nessuno dei clienti presenti è rimasto ferito, così come il personale dell’esercizio commerciale. Sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri. I militari sono ora a lavoro per acquisire elementi utili all’identificazione delle persone entrate in azione. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’interno del negozio. Al momento non è stato reso noto il quantitativo dell’incasso portato via dai malviventi.