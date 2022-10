Napoli, lucchetto lanciato contro bus in corsa: ferita una ragazza

La 15enne stava viaggiando sul mezzo dell’Anm quando un finestrino è andato in frantumi e le schegge l’hanno colpita agli occhi

Ieri pomeriggio in via Mergellina a Napoli uno sconosciuto ha lanciato un lucchetto contro un autobus della linea 140 in transito.

Il lucchetto ha mandato in frantumi uno dei finestrini del lato sinistro del mezzo e una passeggera 15enne è stata colpita agli occhi dalle schegge del vetro.

La ragazza è ora ricoverata in osservazione nel reparto oculistico dell’ospedale Pellegrini mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per ascoltare le testimonianze di chi era sul mezzo e ora sono sulle tracce del responsabile, anche grazie alle immagini delle videocamere di sicurezza installate lungo la strada.

E’ il dodicesimo autobus dell’Anm danneggiato dall’inizio dell’anno