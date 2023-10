Napoli, incendio in abitazione del quartiere Vomero: un morto

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’accaduto sia riconducibile a un atto di autolesionismo

La polizia è intervenuto in un appartamento al primo piano di un edificio che si affaccia in via Suarez, nel quartiere Vomero dove è scoppiato un incendio: nell’abitazione hanno trovato un uomo di 55 anni morto e altre due persone lievemente intossicate, che sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’accaduto sia riconducibile a un atto di autolesionismo. Sono in corso indagini da parte del commissariato Vomero-Arenella