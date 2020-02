Napoli: guardia di finanza scopre ‘fallimenti pilotati’ per 4 società ristorazione

Scattato divieto di dimora e sequestro preventivo di un’azienda

La guardia di Finanza Napoli ha scoperto 4 “fallimenti pilotati” relativi ad altrettante società di ristorazione. Per i soggetti è scattato il divieto di dimora e il sequestro preventivo di un’azienda. Le misure sono state eseguite dai finanzieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli tra Napoli, Portici e Quarto. Per circa 30 anni un nucleo familiare e il loro commercialista hanno determinato i fallimenti di 4 società di ristorazione avvalendosi di compiacenti “teste di legno”, per evitare di pagare imposte e contributi(seguiranno aggiornamenti)