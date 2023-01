Napoli, Galleria Vittoria chiusa al traffico per 48 ore

Scatta domani alle 6 il dispositivo varato dal Comune per consentire lo smontaggio delle impalcature dalle facciate

Dalle 6 di domani mattina, 31 gennaio, chiude temporaneamente al traffico la Galleria Vittoria, nodo nevralgico della viabilità a Napoli. Il provvedimento di chiusura resterà in vigore stop alla circolazione scatterà alle 6 di domani mattina e resterà in vigore fino allo stesso orario di giovedì 2 febbraio. Chiude temporaneamente al traffico a Napoli la Galleria Vittoria, nodo nevralgico della viabilità del capoluogo. La chiusura in entrambi i sensi di marcia del tunnel, decisa nella seduta della Conferenza Permanente dei Servizi dello scorso 24 gennaio, si è resa necessaria per eseguire le operazioni di smontaggio delle impalcature installate sulle facciate di via Acton e via Arcoleo.



Inevitabili i disagi per gli automobilisti che dovranno spostarsi nel centro della città. Per cercare di prevenire caos e ingorghi l’amministrazione comunale ha adottato un dispositivo di traffico che prevede in via Chiatamone l’istituzione di un senso unico di marcia verso piazza Vittoria e via Partenope, per consentire il collegamento in direzione centro.