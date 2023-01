Aci Salerno, ricorda scadenza bollo auto

Il pagamento entro martedì 31 gennaio 2023

L’Automobile Club Salerno e tutte le Delegazioni Aci in provincia ricordano agli automobilisti che entro il 31 gennaio 2023 devono provvedere al pagamento coloro che hanno il bollo della loro auto scaduto a Dicembre 2022 o hanno immatricolato la vettura tra il 22 dicembre 2022 e il 21 gennaio 2023.

Se il bollo auto viene pagato oltre il 31 Gennaio 2023, si dovranno aggiungere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo.

Tutte le Delegazioni Aci restano a disposizione degli automobilisti per le informazioni, la consulenza e per il pagamento della tassa automobilistica.

A tal proposito presso l’Aci, in corso Garibaldi a Salerno, e in tutte le Delegazioni dell’intera provincia è possibile pagare anche con bancomat o carta di credito, senza alcun costo aggiuntivo ed inoltre per chi è socio, il servizio di addebito della tassa auto sul proprio conto corrente è gratuito.

Infine si ricorda che per le auto di rilevanza storica è possibile pagare la tassa ridotta al 50 %.

Maggiori informazioni sul sito: https://salerno.aci.it/ o sulla pagina facebook Automobile Club Salerno ACI o su: https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/bollo-auto.html