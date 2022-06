Napoli, furgone impazzito travolge tre persone: un morto, fermato il conducente

Un 71enne è deceduto in ospedale, dopo essere stato operato e trasferito in Rianimazione. Il 29enne alla guida del mezzo è fuggito subito dopo gli incidenti, avvenuti in luoghi diversi.

Tragedia nella provincia di Napoli. Un furgone ha investito tre persone in due luoghi diversi, causando la morte di un 71enne. Una donna di 40 anni è stata travolta in via Verdi nel Comune di Volla, mentre l’uomo e un’altra donna di 47 anni in Viale del progresso a Cercola.

Il conducente, un 29enne, non si è fermato a soccorrere nessuno ed è subito partita la caccia all’uomo. Alla fine i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo.

l 71enne è deceduto in ospedale, dopo essere stato operato e trasferito in Rianimazione. Le due donne investite sono in osservazione.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, abbandonato dal 29enne nel rione De Gasperi di Ponticelli. Sul web sono diventate virali le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la folle corsa del mezzo e l’investimento della donna a Cercola.