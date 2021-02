Napoli, Fuorigrotta: due arresti per estorsione ai danni di un imprenditore I

La vittima non ha ceduto e ha denunciato tutto ai carabinieri

I carabinieri della stazione e del Nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato per concorso in estorsione Massimo Picone (classe 1961) e Fabio Esposito (classe 1979), entrambi del quartiere Fuorigrotta e già noti alle forze dell’ordine. I due hanno richiesto al titolare della ditta che aveva in appalto l’installazione di un ascensore nel condominio di Picone 3mila euro per i “disagi” arrecati durante i lavori. Se non avesse consegnato la cifra avrebbero danneggiato le attrezzature utilizzate in cantiere.

La vittima non ha ceduto e ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno organizzato un servizio di appostamento per cogliere in flagranza la consegna della somma pretesa sotto ricatto. Al passaggio del contante, i militari sono intervenuti e hanno arrestato i due che sono ora in carcere.