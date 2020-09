Napoli, elezioni regionali: in 500 alla sfilata di Potere al Popolo

Circa 500 persone hanno partecipato stasera a Napoli, in piazza del Gesù al comizio di chiusura della campagna elettorale di Potere al Popolo, l’unica lista della sinistra radicale presente alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. Una coloratissima chiusura. Una grande festa. “Abbiamo voluto chiudere la nostra campagna elettorale in grande stile, con una festa un po’ particolare: abbiamo voluto organizzare una sfilata nel cuore di Napoli, a piazza del Gesù – spiegano i militanti di Potere al Popolo – Abbiamo steso il tappeto rosso alla nostra gente, a quella che ci ha dato una mano in questi mesi, a quella che ancora non ci conosce ma condivide le nostre stesse paure e sogni: lavoratrici e lavoratori, mamme resistenti e figli che sono dovuti emigrare, operai e scienziati, precari e pensionati, uniti contro chi ci sfrutta e ci fa ammalare”. E sul tappeto rosso sono sfilati tutti i candidati di Potere al Popolo. Tantissimi i giovani presenti in piazza. Massiccia la presenza di militanti delle organizzazioni sindacali indipendenti di base, in primis Usb e Cobas. “Se non fosse stato per la nostra presenza, la campagna elettorale sarebbe stata come tutte le altre volte: triste, vecchia, con gli stessi candidati di cinque anni fa, con clientele, camorra e mancanza di contenuti – spiegano i militantidel movimento della sinistra radicale – Abbiamo invaso questa campagna portando un’immagine di Futuro, facendo vedere le bellezze della nostra terra, le risorse infinite del nostro popolo, l’inventiva e i desideri dei giovani. Il nostro Giuliano Granato è andato ovunque, ha sollevato problemi e proposto soluzioni concrete. Siamo riusciti a coinvolgere ragazze e ragazzi che non avevano mai fatto politica, cittadini delusi e cittadini che non hanno mai smesso di lottare: abbiamo aperto sedi, costruito comunità”.

Ciro Crescentini