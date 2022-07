Napoli, duplice omicidio a Ponticelli

Killer in azione questa mattina

Duplice omicidio questa mattina nel quartiere di Ponticelli, periferia di Napoli, in un appartamento di Via Eugenio Montale, Rione Fiat, fortino del clan De Martino. Le vittime sono Carlo Esposito, 29 anni detto “Carlone”, tornato in libertà di recente, cognato di Ciro Uccella e vicinissimo a Salvatore De Martino detto “XX” e Antimo Imperatore, 56 anni. Imperatore, non apparteneva a nessun clan camorristico. Era noto nel quartiere perchè faceva piccoli lavoretti a domicilio; forse si trovava in quell’appartamento (è stato ucciso sull’uscio) proprio perchè stava montando una zanzariera.

(Seguiranno aggiornamenti)