Napoli, crollo in un palazzo nei pressi museo nazionale: 1 ferito

Sarebbe esclusa la fuga di gas

Questa sera si è verificato il crollo si è verificato questa sera in un palazzo in Vico del Pero, nel centro di Napoli, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale: una persona è stata portata in ospedale per delle ustioni e altre persone sono state sgomberate.

Lo si apprende dal Comune di Napoli. Sul posto sono intervenute squadre della Polizia locale e dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora la causa del crollo, anche se alcuni parlano di uno scoppio provocato forse da un problema elettrico.

Sarebbe esclusa, invece, la fuga di gas. Il crollo, verificatosi in un edificio in Vico del Pero, ha interessato un locale bagno al piano terra e un locale al primo piano, al momento disabitato.

Il luogo è stato controllato dai vigili del fuoco per verificarne la sicurezza statica: insieme al ferito, altre sei persone – tutte cingalesi – sono state sgomberate dal locale interessato dal crollo e da appartamenti attigui, sia in Vico del Pero che in Vico Cimitile. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale Cardarelli, dove ha avuto 30 giorni di prognosi per delle ustioni.