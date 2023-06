Napoli, crollo calcinacci Galleria Principe: interdetta intera facciata

Oggi il sopralluogo

Il servizio Tecnico Patrimonio e della Napoli Servizi ha effettuato un sopralluogo nella Galleria Principe di Napoli, dove ieri si era verificato il crollo di calcinacci. Nel corso del sopralluogo è stata determinata l’area da sottoporre a verifica e la modalità per effettuare tali operazioni.



Al termine è stato deciso di ampliare l’area interdetta al transito, che corrisponde all’intera facciata della Galleria e non è più limitata soltanto all’area del crollo, e di posizionare la segnaletica orizzontale necessaria.



“Il tratto interessato dal cedimento – fanno sapere dal Comune di Napoli – è significativo, circa tre metri lineari, mentre non sono visibili segni di dissesto in atto sul resto della facciata. Per tale motivo si rende indispensabile effettuare una verifica a mezzo piattaforma e cestello (ragno) sull’intera superfice“.



In tempi brevi la Napoli Servizi “provvederà ad individuare la ditta e ad affidare l’intervento” che richiederà due notti – con interdizione del traffico nella corsia interessata – “al fine di accertare, con un’ispezione ravvicinata su tutta la facciata, la presenza di altri eventuali punti di crollo incipiente”