Napoli, cedono le fogne al Vomero: disastro annunciato

Altri dissesti e allagamenti anomali a Napoli, in particolare nel quartiere Vomero. Cresce la paura tra i residenti di via Morghen e via Solimena, dopo i nuovi problemi emersi nel corso della mattinata, con il cedimento di un altro tratto della fognatura e le strade invase da acqua, fango e calcestruzzo.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti con due autoclavi per mettere in azione le pompe idrovore. Momenti di tensione ci sono stati tra alcuni cittadini, esasperati dalla difficile situazione, e addetti dall’azienda comunale Abc intervenuti. E’ stata interrotta la fornitura di acqua e i tecnici hanno detto che al momento non è possibile prevedere i tempi dei ripristino del servizio.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha riunito più volte il Ccs, Centro coordinamento soccorsi per un aggiornamento sulla situazione. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Napoli, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile della Regione Campania, della azienda Abc (servizio idrico).



Nel corso dell’incontro si è appreso che, all’esito del sopralluogo congiunto, effettuato nel primo pomeriggio dai tecnici del Comune di Napoli e dei Vigili del Fuoco sulla agibilità e staticità degli edifici adiacenti agli stabili precedentemente sgomberati, non sono state rilevate criticità.



L’ABC ha realizzato una fognatura provvisoria che sostituisce integralmente quella rotta e che consentirà, entro le 21 di oggi, il ripristino della fornitura di acqua alla collina soprastante via Morghen.



La Protezione civile della Regione Campania ha assicurato un presidio, per le prossime 24/48 ore, delle idrovore che interverranno in caso di precipitazioni abbondanti, qualora necessario. Sono in atto servizi di vigilanza ad opera delle Forze dell’ordine e della Polizia Municipale

Gli abitanti: ha ceduto la fogna

“Ha ceduto un altro tratto della fognatura – hanno detto alcuni residenti ai deputati di Europa Verde arrivati, Francesco Emilio Borrelli e Nelide Milano – perché qui le fogne non sono mai state riparate e non si è mai fatta manutenzione. Si sono sempre fatti rattoppi che, alla fine, hanno causato questo disastro. L’intero sistema sta collassando e noi rischiamo di perdere le nostre case. Dall’inizio dell’emergenza nessuno ci ha detto veramente come stanno le cose e anche oggi siamo costretti a vedercela da soli”.

Borrelli (Europa Verde): disastro annunciato

“Purtroppo stiamo assistendo a un disastro annunciato – hanno spiegato Borrelli e Milano – frutto di anni di inaccettabile superficialità nella gestione del sottosuolo. Prima di tutto va garantita la massima assistenza ai cittadini, che non possono essere abbandonati a loro stessi di fronte a questo problema. Con il paradosso che proprio venerdì i residenti al civico 113 di via Solimena, sgomberato in seguito alla voragine, si sono visti recapitare una nota dell’ufficio Sicurezza abitativa del Comune che li informava del cessato pericolo e della praticabilità del fabbricato e delle aree limitrofe. A poche ore di distanza ecco il nuovo disastro. Evidentemente qualcosa non quadra. Bisogna procedere al più presto a una verifica puntuale dell’intero sottosuolo collinare e della rete idrica per arrivare alle cause dei continui allagamenti dell’intera zona che stanno causando disagi pesanti a famiglie e commercianti”.

