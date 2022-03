Napoli, ancora una truffa sui bonus edilizi, sequestrati beni per 107milioni a 2 fratelli

Brillante operazione della Guardia di Finanza

Urgente sequestro preventivo per crediti derivanti da bonus edilizi per oltre 107 milioni è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di due fratelli titolari di imprese edili e di aziende del settore commercio componenti elettronici, tra le province di Caserta e Salerno.



Le indagini delle fiamme gialle su alcune negoziazioni eseguite dai due imprenditori di Vallo della Lucania, hanno consentito di rilevare che gli stessi avevano caricato una ingente somma di crediti, sulla piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate, asseritamente derivante da lavori di ristrutturazione che sarebbero stati eseguiti, in via reciproca, tra gli stessi fratelli e le loro società, per le quali uno dei due assumeva la carica di rappresentante legale solo due giorni prima delle avvenute cessioni.