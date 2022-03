Il ministero della Difesa russo: il figlio di Biden e Soros finanziavano i laboratori in Ucraina

Coinvolti anche l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale e i Centers for Disease Control and Prevention

Il ministero della Difesa russo lancia pesanti accuse contro Stati Uniti ed Ucraina. Come riferisce l’agenzia di stampa Tass, il ministro Shoigu ha puntato il dito contro un fondo di investimento guidato da Hunter Biden, figlio del presidente Usa Joe Biden e la Fondazione Soros che sarebbero coinvolto nel finanziamento di biolaboratori in Ucraina.

“I materiali in entrata ci consentono di tracciare lo schema di interazione tra le agenzie governative statunitensi e gli oggetti biologici ucraini. Si richiama l’attenzione sul coinvolgimento nel finanziamento di queste attività di strutture vicine all’attuale leadership statunitense, in particolare il fondo di investimento Rosemont Seneca, che è gestito da Hunter Biden“, ha detto Igor Kirillov, capo delle forze di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica delle forze armate di RF.

Secondo Kirillov, la portata del programma è impressionante. “Oltre al dipartimento militare [americano], l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, la Fondazione George Soros, i Centers for Disease Control and Prevention sono direttamente coinvolti nell’ attuazione del programma. Organizzazioni di ricerca leader, tra cui il Los Alamos National Laboratory, che sviluppa armi nucleari nell’ambito del Progetto Manhattan. Tutta questa attività è svolta sotto il pieno controllo del Pentagono”, ha sottolineato ancora Kirillov