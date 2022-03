Stati Uniti premono sull’Europa affinché rinunci al gas russo

Secondo il vicepremier della Federazione Russa, Novak il rifiuto dell’Europa di fornire gas dalla Russia è uno scenario apocalittico

Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sull’Europa per costringerla a rinunciare al gas russo. Una decisione che potrebbe creare uno scenario apocalittico sostiene il vice ministro russo Alexander Novak in un’intervista al canale televisivo Russia 1

“Tutto è possibile in questa vita, ma credo che questo sia uno scenario apocalittico. Ora gli Stati Uniti d’America stanno facendo pressioni sugli europei affinché rifiutino la fornitura delle nostre risorse energetiche“, ha detto Novak, rispondendo a un domanda

Lo scenario in cui l’Europa rifiuta il gas russo è realistico? Il vicepremier ha osservato che la Russia fornisce all’Europa circa 200 miliardi di metri cubi di gas, mentre l’Europa ne consuma 500 miliardi di metri cubi. “Sicuramente, non c’è nulla che possa sostituirlo in un anno, o in tre o in cinque anni”, ha detto Novak.

Secondo lui, la quota del petrolio russo in Europa è di circa il 25%. “Teoricamente, i nostri partner possono dire che “noi non compriamo da voi, compriamo da altri fornitori”. “Ma questo significa che questi fornitori devono lasciare altri mercati, e quindi il nostro petrolio arriverà in quei mercati dove se ne vanno questi fornitori” – ha sottolineato.

Le sanzioni contro il settore petrolifero e del gas russo, imposte a causa dell’operazione speciale militare russa in Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, non riguardano direttamente il divieto di forniture di petrolio e gas dalla Russia. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno rifiutato di importare petrolio e prodotti petroliferi russi. L’UE non ha imposto un embargo diretto sull’esportazione di idrocarburi russi per motivi di sicurezza energetica, poiché il petrolio russo ha fornito fino a un terzo del consumo in Europa e il gas fino al 40%.